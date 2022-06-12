Матич близок к переходу в "Рому"

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Матич близок к переходу в "Рому"

Фото: твиттер Неманьи Матича/Автор неизвестен

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич близок к переходу в "Рому", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист пройдет медицинское обследование завтра, 13 июня. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с римлянами контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Хавбек достанется "Роме" бесплатно, так как его контракт с манкунианцами истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 33-летний Матич провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах и отдал четыре результативные  передачи.

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