Матчи следующего тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II
Матчи 7-го тура чемпионата Англии перенесены из-за смерти Елизаветы II.
Встречи должны были пройти 10, 11 и 12 сентября. Они состоятся в другую дату.
"Лига и клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после жизни, которая была самоотверженности.
Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине", – сказал глава АПЛ Ричард Мастерс.
Читайте: Роналду признан одним из худших в матче Лиги Европы | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Матчи следующего тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II
-
В УЕФА ответили на вопрос об участии России в отборе к Евро-2024
-
На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем
-
Матч "Шахтер" - "Селтик" в Лиге чемпионов могут перенести
-
Вратарь сборной Украины получил травму в матче за "Динамо"
-
Давид Силва подшутил над "МЮ" после победы в Лиге Европы
-
Полузащитник киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы
-
Хавбек сборной Камеруна перебрался в московское "Динамо"
-
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Луческу обвинил игроков "Фенербахче" в чрезмерной грубости
-
Мбаппе рассказал, есть ли у него конфликты с Неймаром
-
Ближайший тур АПЛ могут перенести
-
Роналду провел седьмой безрезультативный матч за "МЮ"
-
"Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна
-
Новый главный тренер "Челси" заработает внушительную сумму
-
Головин посоветовал российским футболистам уезжать из страны
-
Наставник "МЮ" не пришел на послематчевую пресс-конференцию
-
"Галатасарай" объявил о подписании Икарди
-
Мата перешёл в "Галатасарай"
-
Роналду признан одним из худших в матче Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18