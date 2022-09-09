Матчи следующего тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II

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Матчи следующего тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II

Матчи 7-го тура чемпионата Англии перенесены из-за смерти Елизаветы II.

Встречи должны были пройти 10, 11 и 12 сентября. Они состоятся в другую дату.

"Лига и клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после жизни, которая была самоотверженности.

Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине", – сказал глава АПЛ Ричард Мастерс.

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