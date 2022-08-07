Матчи нового сезона чемпионата Украины могут проходить тайно

Матчи нового сезона украинской Премьер-лиги могут проходить тайно.

"Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и то, где они будут проходить, в связи с угрозой теракта. Вопросов очень много. Сейчас требуем: "Мы хотим календарь УПЛ". Но мы его, может, и не узнаем. Может, будем узнавать его в последний момент", — пролил свет на ситуацию журналист Игорь Цыганик на своём YouTube-канале.

Ожидается, что первый тур будет сыгран 23 августа, в матче-открытии сыграет "Шахтер".

Ранее сообщалось, что игра состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский".

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