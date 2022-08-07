Матчи нового сезона чемпионата Украины могут проходить тайно
Матчи нового сезона украинской Премьер-лиги могут проходить тайно.
"Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и то, где они будут проходить, в связи с угрозой теракта. Вопросов очень много. Сейчас требуем: "Мы хотим календарь УПЛ". Но мы его, может, и не узнаем. Может, будем узнавать его в последний момент", — пролил свет на ситуацию журналист Игорь Цыганик на своём YouTube-канале.
Ожидается, что первый тур будет сыгран 23 августа, в матче-открытии сыграет "Шахтер".
Ранее сообщалось, что игра состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13