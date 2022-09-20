Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы
Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы. Такую идею поддерживают европейские гранды.
В ближайшие дни должно состояться заседание исполнительного комитета УЕФА на хорватском острове Хвар (20 сентября), после чего пройдет генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов (ECA) в Стамбуле (22–23 сентября).
На этих мероприятиях собираются изучить способы развития спорта и увеличения доходов. В частности, за счет переноса матчей с европейских арен на другие.
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|Группа B
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|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4