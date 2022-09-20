Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы. Такую идею поддерживают европейские гранды.

В ближайшие дни должно состояться заседание исполнительного комитета УЕФА на хорватском острове Хвар (20 сентября), после чего пройдет генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов (ECA) в Стамбуле (22–23 сентября).

На этих мероприятиях собираются изучить способы развития спорта и увеличения доходов. В частности, за счет переноса матчей с европейских арен на другие.

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