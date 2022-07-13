Матчи Кубка РПЛ могут состоять из трех таймов

Матчи Кубка РПЛ хотят проводить три тайма по 30 минут с двумя перерывами по 15 минут.

Как сообщает Sports.ru, такие правила хотят ввести с целью повысить темп и зрелищность игр.

Кроме того, игры на групповом этапе не предполагают ничьих и сразу после 90 минут в таком случае состоится серия пенальти.

Также организаторам предложили разрешить футболистам вводить ауты ногами.

Еще одно предложение – сделать публичными объяснения судей в спорных моментах в прямом эфире.

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