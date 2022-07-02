Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 62 городов

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" покажут в кинотеатрах 62 городов.

Напомним, что встреча пройдет 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Список городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Вологда, Воронеж, Тула, Сыктывкар, Рязань, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Мурманск, Саратов, Ульяновск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Брянск, Чебоксары, Липецк, Волгоград, Ижевск, Тамбов, Томск, Астрахань, Пушкино, Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Иркутск, Волжский, Казань, Брянск, Домодедово, Иваново, Пенза, Саранск, Курск, Энгельс, Старый Оскол, Оренбург, Бузулук, Нижнекамск, Жигулевск, Йошкар-Ола, Тверь, Кострома, Реутов, Калуга, Коломна, Орехово-Зуево, Сергиев Посад.

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