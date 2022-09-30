Матч "Шахтера" в чемпионате Украины перенесен

Матч шестого тура УПЛ между "Львовом" и "Шахтером" официально перенесен.

Как сообщили во львовском клубе, новая дата проведения матча неизвестна.

Отметим, что поединок должен был состояться 8 октября во Львове. Встречу перенесли по просьбе "Шахтера", который столкнулся с напряженным графиком матчей еврокубков и логистическими трудностями.

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