Матч "Шахтера" в чемпионате Украины перенесен
Матч шестого тура УПЛ между "Львовом" и "Шахтером" официально перенесен.
Как сообщили во львовском клубе, новая дата проведения матча неизвестна.
Отметим, что поединок должен был состояться 8 октября во Львове. Встречу перенесли по просьбе "Шахтера", который столкнулся с напряженным графиком матчей еврокубков и логистическими трудностями.
Не пропустите: "Динамо" установило антирекорд чемпионатов Украины. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Назван лучший футболист АПЛ в сентябре
-
"Бавария" все еще надеется переманить звезду "Байера"
-
В Серии А назвали лучшего тренера месяца
-
Матч "Шахтера" в чемпионате Украины перенесен
-
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
-
"Реал" продлит контракт с основным защитником
-
"Реал" согласился отпустить украинского голкипера
-
"Шахтер" подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
-
Товарищеский матч России с Боснией и Герцеговиной не состоится
-
Экс-наставник "Шахтера" Де Дзерби хочет пригласить в "Брайтон" итальянца
-
Экс-звезда "Боруссии" завершил карьеру в 35 лет
-
"Барселона" определилась с будущим Дембеле
-
Фоден будет зарабатывать вдвое больше по новому контракту с "Сити"
-
"Заря" подписала еще одного футболиста "Шахтера"
-
Конфликт Неймара и Мбаппе помогли уладить Месси и Рамос
-
"Эвертон" может получить нового влиятельного владельца
-
Стали известны детали нового контракта "ПСЖ" для Месси
-
"Челси" фактически уладил трансфер форварда "РБ Лейпциг"
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
Мбаппе недоволен руководством ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13