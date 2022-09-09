Матч "Шахтер" - "Селтик" в Лиге чемпионов могут перенести

Матчи "Селтика" и "Рейнджерс" в Лиге чемпионов могут быть перенесены.

Это связно со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. По причине трагедии, все развлекательные и спортивные мероприятия в государстве будут отменены в связи с объявлением 10-дневного траура.

Напомним, 14 сентября в Варшаве "Селтик" должен сыграть в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Шахтером".

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