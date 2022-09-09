Матч "Шахтер" - "Селтик" в Лиге чемпионов могут перенести
Матчи "Селтика" и "Рейнджерс" в Лиге чемпионов могут быть перенесены.
Это связно со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. По причине трагедии, все развлекательные и спортивные мероприятия в государстве будут отменены в связи с объявлением 10-дневного траура.
Напомним, 14 сентября в Варшаве "Селтик" должен сыграть в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Шахтером".
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|АЕК
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|О
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|2
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|6
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|1
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|6
|15
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|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
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|4
|Олимпиакос Пирей
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|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
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