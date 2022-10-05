Матч с "Интером" стал худшим для "Барселоны" в сезоне: интересная статистика

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

"Барселона" провела свой худший матч в этом сезоне, уступив в Лиге чемпионов "Интеру" (0:1).

В игре 3-го тура группового этапа каталонцы 7 раз пробили по воротам соперника, дважды попав в створ.

Это худший показатель для сине-гранатовых в этом сезоне во всех турнирах.

Показатель xG испанского клуба составил 0,5 – также худший результат сезона для клуба.

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