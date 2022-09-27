Матч молодёжных сборных Франции и Польши прервали из-за потасовки (видео)

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Матч молодёжных сборных Франции и Польши прервали из-за потасовки (видео)

Фото: скриншот с видео

Финал молодёжного турнира Lafarge Foot Avenir U18, в котором играли сборные Франции и Польши, прервали из-за возникшей на поле потасовки.

Конфликт произошел при счёте 3:2 в пользу поляков. В один из моментов француз Дарнелл Байл ударил соперника головой в лицо, после чего футболисты накинулись друг на друга.

Провокатор получил красную, которая стала для французов четвёртой по ходу встречи.

Интересно, что все четыре удаления футболистов сборной Франции произошли в течение 20 минут второго тайма.

В итоге встреча была завершена за 13 минут до конца основного времени. 

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