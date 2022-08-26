Матч между "Шахтером" и "Динамо" может пройти в Лондоне
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо" может пройти в столице Великобритании – Лондоне.
Как пишет "Трибуна", идею поддерживает наставник киевлян Мирча Луческу.
Сейчас между сторонами согласовываются организационные вопросы.
Источник утверждает, что все заработанные средства от продажи билетов пойдут на гуманитарные нужды.
Матч должен состояться 15 октября.
Не пропустите: Руни дал совет тен Хагу по поводу Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ливерпуль" включился в борьбу за Френки де Йонга
-
В Норвегии похитили статую Холанда
-
Есть пять претендентов: Роналду все еще может покинуть "МЮ"
-
Ярмоленко забил первый гол за новый клуб
-
Слимани вернулся в чемпионат Франции
-
В "Марселе" ответили на слухи о подписании Роналду
-
"Ювентус" отказался от трансфера Депая
-
Клопп оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов
-
"Челси" может подписать хавбека московского "Динамо"
-
"Аталанта" покупает молодого форварда за 17 миллионов
-
В "Шахтере" высказались о результатах жеребьевки Лиги чемпионов
-
Бензема высказался о награде лучшему игроку сезона
-
Матч между "Шахтером" и "Динамо" может пройти в Лондоне
-
"Шахтер" оштрафовал Мудрика
-
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
-
Определились все участники группового этапа Лиги конференций
-
Главные новости дня: 25 августа
-
"Вильярреал" уверенно вышел в Лигу Конференций
-
Роналду хочет снести гольф-клуб возле своего дома
-
Паредес близок к переходу в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13