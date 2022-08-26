Матч между "Шахтером" и "Динамо" может пройти в Лондоне

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Матч между "Шахтером" и "Динамо" может пройти в Лондоне

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо" может пройти в столице Великобритании – Лондоне.

Как пишет "Трибуна", идею поддерживает наставник киевлян Мирча Луческу.

Сейчас между сторонами согласовываются организационные вопросы.

Источник утверждает, что все заработанные средства от продажи билетов пойдут на гуманитарные нужды.

Матч должен состояться 15 октября. 

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