Матч между сборными России и Киргизии под угрозой срыва

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Матч между сборными России и Киргизии под угрозой срыва

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Матч между сборными России и Киргизии под угрозой срыва.

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", представители Киргизии не могут предоставить российской стороне медиаправа на матч.

В мировом футболе принято, что принимающая страна предоставляет ТВ-права на территорию гостей и 50 процентов бортов на стадионе. Несмотря на это, местная федерация футбола все права продала местному агентству.

Если медиаправа не будут переданы, то матч в России показывать не будут.

Матч Киргизия — Россия запланирован на 24 сентября в Бишкеке.

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