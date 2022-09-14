Матч между "Арсеналом" и "Манчестером Сити" перенесли

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Поединок между "Арсеналом" и "Манчестером Сити" в рамках АПЛ перенесли.

Встреча должна была пройти 19 октября, но ее перенесли на неопределенный срок.

Решение было вызвано тем, что УЕФА решил назначить поединок Арсенал – ПСВ на 20 октября. Изначально матч должны были сыграть 15 сентября, однако игру отменили из-за нехватки полицейских для обеспечения порядка из-за смерти Елизаветы II.

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