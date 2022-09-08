Матч чемпионата Англии перенесли из-за забастовки

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Матч чемпионата Англии перенесли из-за забастовки

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

Матч 8-го тура АПЛ между "Брайтоном" и "Кристал Пэлас" перенесен на другой день.

Игра должна была пройти 17 сентября, но ее отменили из-за запланированной забастовки рабочих железной дороги.

Новая дата проведения матча пока неизвестна. 

"Мы приносим болельщикам обеих команд извинения за причиненные неудобства, но мы считаем, что приняли правильное решение. Мы также хотели бы поблагодарить "Кристал Пэлас", Премьер-лигу и власти за их поддержку в этом вопросе», – сказал исполнительный директор "чаек" Пол Барбер.

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