Мата перейдет в турецкий топ-клуб

Теги манчестер юнайтедхуан мата

Мата перейдет в турецкий топ-клуб

Фото: твиттер Хуана Маты/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Испании Хуан Мата перейдет в "Галатасарай", сообщает Hurriyet.

По сведениям источника, футболист уже заключил с турецким клубом однолетний контракт на сумму 1,8 миллиона евро. Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется туркам бесплатно.

34-летний Мата ранее играл за "Реал", "Валенсию", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Испании сыграл 41 матч и забил 10 голов.

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