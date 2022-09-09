Мата перешёл в "Галатасарай"

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Мата перешёл в "Галатасарай"

Фото: сайт "Галатасарая"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата стал игроком турецкого "Галатасарая".

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, контракт испанца будет действовать до лета 2023 года с опцией продления на один сезон.

О зарплате футболиста ничего не известно.

Мата выиграл вместе с "МЮ" четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). Летом он покинул команду.

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