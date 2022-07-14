Мата имеет предложения из Ла Лиги и АПЛ

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Мата имеет предложения из Ла Лиги и АПЛ

Фото: твиттер Хуана Маты/Автор неизвестен

Испанский полузащитник Хуан Мата имеет два предложения из Испании и одно - из Англии, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, футболистом интересуются "Севилья", "Бетис" и "Лидс". Испанец является свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно.

34-летний Мата ранее выступал за "Реал", "Валенсию", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Испании сыграл 41 матч и забил 10 голов.

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