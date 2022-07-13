Массажист Кокорина рассказал о состоянии форварда

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Массажист Кокорина рассказал о состоянии форварда

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Массажист форварда "Фиорентины" Александра Кокорина Сергей Колесников рассказал о том, в какой форме сейчас находится футболист.

По его словам, Кокорина в последнее время травмы не тревожили.

"Последняя травма была давно. Всю зиму, весну и лето он был готов играть, он тренировался. В последние месяцы у него не было никаких травм.

Он не играл, но был готов. То, что не ставят на поле, – совсем другое", – сказал он.

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