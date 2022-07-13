Мартинс высказался о скандальной ошибке в посте о возвращении в Россию
Фото: инстаграм Кристофера Мартинса/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс объяснил свою досадную ошибку, которую он допустил в заявлении о скором возвращении в московский клуб.
В том сообщении футболист написал: "Я скоро вернусь в задницу".
"Я просто хотел показать фанатам, что стараюсь учить русские слова. Но сначала получилась неправильная фраза. Главное, что я не имел в виду ничего плохого. Мне нравится в России и в "Спартаке", я люблю Москву", — сказал Мартинс.
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