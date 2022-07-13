Мартинс высказался о скандальной ошибке в посте о возвращении в Россию

Фото: инстаграм Кристофера Мартинса/Автор неизвестен

Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс объяснил свою досадную ошибку, которую он допустил в заявлении о скором возвращении в московский клуб.

В том сообщении футболист написал: "Я скоро вернусь в задницу".

"Я просто хотел показать фанатам, что стараюсь учить русские слова. Но сначала получилась неправильная фраза. Главное, что я не имел в виду ничего плохого. Мне нравится в России и в "Спартаке", я люблю Москву", — сказал Мартинс.

Не пропустите: Дзюба провел тренировку по MMA с известным тренером. | https://dailysports.net