Мартинес из "Атлетика" вряд ли перейдет в "Барселону"

Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен

Защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес, скорее всего, не перейдет в "Барселону", сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб не хочет покупать футболиста, за которого требуют 50 миллионов евро. При этом "Барселона" может подписать игрока через год, когда у него завершится контракт с "Атлетиком".

В прошлом сезоне 31-летний Мартинес провел за "Атлетик" 33 матча во всех турнирах и забил три гола.

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