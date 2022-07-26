Мартинес из "Атлетика" вряд ли перейдет в "Барселону"
Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен
Защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес, скорее всего, не перейдет в "Барселону", сообщает AS.
По сведениям источника, каталонский клуб не хочет покупать футболиста, за которого требуют 50 миллионов евро. При этом "Барселона" может подписать игрока через год, когда у него завершится контракт с "Атлетиком".
В прошлом сезоне 31-летний Мартинес провел за "Атлетик" 33 матча во всех турнирах и забил три гола.
Не пропустите: Хави раскрыл секреты трансферной политики "Барселоны". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Джеко отказывается уходить из "Интера"
-
"Челси" вступил в борьбу за Думфриса
-
Хави высказался о возможном переходе Месси в "Барселону"
-
Артур может перейти из "Ювентуса" в один из клубов Ла Лиги
-
"Ювентус" избавился от Рэмзи
-
ПСЖ купил французского защитника
-
"Лацио" может подписать легенду "Наполи"
-
"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Боруссия" Дортмунд выбирает между двумя форвардами на замену Аллеру
-
"Тоттенхэм" предпримет меры из-за интереса "Баварии" к Кейну
-
Мартинес из "Атлетика" вряд ли перейдет в "Барселону"
-
"Локомотив" назвал цену на Бека-Бека, которым интересуются во Франции
-
"Бавария" купила 17-летнего таланта за 20 миллионов евро
-
Федун покинет должность в "Спартаке"
-
ЦСКА хочет подписать Нобоа
-
Бывший спортивный директор "Спартака" устроился в "ПСЖ"
-
"Динамо" завершило трансфер 22-летнего парагвайца
-
Игрока "Локомотива" хочет переманить "Ницца"
-
1
Роналду прибыл на переговоры с тен Хагом
-
Лучший игрок РПЛ прошлого сезона хочет уйти из "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14