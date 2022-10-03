Марсьялем интересуются два клуба Ла Лиги

Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен

"Севилья" и "Валенсия" проявляют интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что француз уже играл за "Севилью" во второй половине минувшего сезона на правах аренды и забил 1 гол в 12 матчах.

В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" два матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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