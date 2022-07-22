Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен

Форвард Антони Марсьяль не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Как сообщает Manchester Evening News, клуб из Манчестера больше не будет пытаться продать француза.

Такое решение принял новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Отметим, что французский форвард забил во всех трех товарищеских матчах этим летом. Вторую половину прошлого сезона он провел в "Севилье".

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