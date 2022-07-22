Марсьяль не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом
Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен
Форвард Антони Марсьяль не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.
Как сообщает Manchester Evening News, клуб из Манчестера больше не будет пытаться продать француза.
Такое решение принял новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.
Отметим, что французский форвард забил во всех трех товарищеских матчах этим летом. Вторую половину прошлого сезона он провел в "Севилье".
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|Команда
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|Челси
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|6
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
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|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18