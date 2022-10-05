Марсьяль может надолго остаться в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, главным требованием футболиста является гарантия твердого места в основном составе. При этом главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг рассчитывает на форварда.

В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" два матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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