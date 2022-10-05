Марсьяль может надолго остаться в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен
Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, главным требованием футболиста является гарантия твердого места в основном составе. При этом главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг рассчитывает на форварда.
В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" два матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
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|2
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18