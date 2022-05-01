Марсело установил "вечный" рекорд "Реала"
Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен
Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело установил рекорд клуба по количеству выигранных трофеев.
В 34-м туре чемпионата Испании "Реал" разгромил "Эспаньол" (4:0) и завоевал чемпионский титул. Для Марсело этот трофей стал 24-м в составе королевского клуба. По этому показателю бразилец опередил Франсиско Хенто (23).
33-летний Марсело с "Реалом" выиграл шесть чемпионатов Испании, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.
Не пропустите: Анчелотти установил уникальный рекорд. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Шахтер" ушел от поражения в матче с хорватским топ-клубом
-
ПСЖ выбирает между тремя тренерами
-
"Химки" упустили победу над аутсайдером РПЛ
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" Кокорина в Серии А
-
"Монако" Головина одержал седьмую победу подряд в Лиге 1
-
"Челси" проиграл аутсайдеру АПЛ
-
"Тоттенхэм" одержал важную победу над "Лестером"
-
"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"
-
"Лилль" разгромно проиграл "Труа" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти
-
Бонуччи принес "Ювентусу" тяжелую победу над худшей командой Серии А
-
Симеоне назвал причину поражения "Атлетико" в матче с "Атлетиком"
-
Де Пауль не хочет уходить из "Атлетико"
-
Марсело установил "вечный" рекорд "Реала"
-
Определился чемпион Турции
-
Роналду может вернуться в "Реал"
-
Главные новости дня: 30 апреля
-
"Лацио" в феерическом матче обыграл "Специю"
-
"Ренн" победил аутсайдера Лиги 1
-
"Атлетико" проиграл "Атлетику" в Ла Лиге
-
"Валенсия" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14