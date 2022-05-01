Марсело установил "вечный" рекорд "Реала"

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Марсело установил "вечный" рекорд "Реала"

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело установил рекорд клуба по количеству выигранных трофеев.

В 34-м туре чемпионата Испании "Реал" разгромил "Эспаньол" (4:0) и завоевал чемпионский титул. Для Марсело этот трофей стал 24-м в составе королевского клуба. По этому показателю бразилец опередил Франсиско Хенто (23).

33-летний Марсело с "Реалом" выиграл шесть чемпионатов Испании, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

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