Марсело пожаловался на отношение со стороны "Реала"

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Марсело пожаловался на отношение со стороны "Реала"

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

Защитник "Реала" Марсело пожаловался одноклубнику Лукасу Васкесу на нежелание клуба продлевать с ним контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, футболист может стать свободным агентом.

"Реал" не хочет продлевать со мной контракт. А ведь я был чертовым примером для подражания", - сказал Марсело Васкесу во время матча 38-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:0).

"Невероятно, мы ничего не знали об этом", - ответил Васкес.

В нынешнем сезоне 34-летний Марсело провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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