Марсело попросил "Реал" о новом контракте

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело хочет остаться в клубе, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист попросил клуб продлить его контракт, который истекает ближайшим летом. Впрочем, руководство королевского клуба пока не дало согласие. Более того, шансы бразильца продолжить выступления за "Реал" невелики.

В нынешнем сезоне 34-летний Марсело провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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