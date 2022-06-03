Марсело получил заманчивое предложение из Франции

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Защитник "Реала" Марсело в новом сезоне может поиграть в чемпионате Франции.

Как известно, 1 июля у 34-летнего бразильца истекает контракт, и он получит статус свободного агента.

По информации Fnatik, в услугах звездного футболиста заинтересован лично президент "Марселя" Пабло Лонгория.

Марсело играет в составе "Реала" с 2007 года. На его счету 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

Что касается "Марселя", то в минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате Франции и получила право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.

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