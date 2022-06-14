Марсело получил предложение из Турции
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Бывший защитник "Реала" Марсело может оказаться в чемпионате Турции.
В услугах звездного бразильца заинтересован "Фенербахче", о чем пишет Goal.com.
Источник отмечает, что местный гранд готов предложить контракт 34-летнему бразильскому футболисту. Ранее в СМИ писали, что продолжение карьеры в Турции — приоритетный вариант для Марсело.
Бразилец играл за "Реал" с 2007 года. В 545 матчах во всех турнирах он забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи.
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