Марсело получил предложение из Турции

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Бывший защитник "Реала" Марсело может оказаться в чемпионате Турции.

В услугах звездного бразильца заинтересован "Фенербахче", о чем пишет Goal.com.

Источник отмечает, что местный гранд готов предложить контракт 34-летнему бразильскому футболисту. Ранее в СМИ писали, что продолжение карьеры в Турции — приоритетный вариант для Марсело.

Бразилец играл за "Реал" с 2007 года. В 545 матчах во всех турнирах он забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи.

Не пропустите: В "Барселоне" заявили о критической финансовой ситуации в клубе. | https://dailysports.net