Марсело перебрался в греческий "Олимпиакос"

Фото: сайт "Олимпиакоса"/Автор неизвестен

"Олимпиакос" подписал бывшего защитника мадридского "Реала" Марсело.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, контракт с 34-летним бразильцем рассчитан на сезон с опцией продления.

Трансфер также подтвердил официальный сайт греческого клуба.

Напомним, в июне Марсело является самым титулованным футболистом "Реала". Летом он покинул клуб, в котором провел 16 лет и взял рекордные 25 трофеев.

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