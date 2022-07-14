Марсело может пополнить ряды новичка Серии А

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Марсело может пополнить ряды новичка Серии А

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

Бразильский защитник Марсело может стать игроком новичка Серии А "Монцы".

Как сообщает AS, в первом за 21 год сезоне в элитном чемпионате амбициозный клуб ставит задачу попадания в топ-10.

В связи с этим "Монца" намерена приглашать известных футболистов.

По данным источника, представители клуба попытались убедить Марсело, но ответа на своё предложение пока не получили.

Этим летом бразилец покинул "Реал", за который провел 15 лет. 

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