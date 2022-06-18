Марсело может перейти в лучший клуб Италии

Теги миланреал мадридмарселотрансферы

Марсело может перейти в лучший клуб Италии

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Реала" Марсело хочет перейти в "Милан", сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, представители бразильца предложили услуги футболисту руководству итальянского клуба, который недавно стал чемпионом Италии. Бразилец может сменить клуб бесплатно, так как его контракт с "Реалом" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 34-летний Марсело провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Малиновский может перейти в "Ювентус". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В Англии назвали топ-10 худших трансферов в истории "Челси"

В Англии назвали топ-10 худших трансферов в истории "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов