Марсело может перейти в лучший клуб Италии

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Реала" Марсело хочет перейти в "Милан", сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, представители бразильца предложили услуги футболисту руководству итальянского клуба, который недавно стал чемпионом Италии. Бразилец может сменить клуб бесплатно, так как его контракт с "Реалом" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 34-летний Марсело провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

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