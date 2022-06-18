Марсело может перейти в лучший клуб Италии
Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен
Бразильский защитник "Реала" Марсело хочет перейти в "Милан", сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.
По сведениям источника, представители бразильца предложили услуги футболисту руководству итальянского клуба, который недавно стал чемпионом Италии. Бразилец может сменить клуб бесплатно, так как его контракт с "Реалом" истекает в конце июня.
В минувшем сезоне 34-летний Марсело провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.
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