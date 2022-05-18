Марсело может остаться в "Реале"
Фото: твиттер Марсело\Автор неизвестен
Бразильский защитник и капитан мадридского "Реала" Марсело может остаться в королевском клубе еще на один сезон, сообщает журналист Серхио Киранте.
По информации источника, сегодня, в среду 18 мая, агент бразильского футболиста Рикардо Шлипер был в офисе "сливочных" в Вальдебебасе, где провел встречу с руководством клубе.
Отмечается, что речь на встрече шла о том, чтобы продлить контракт бразильца до лета 2023 года.
Напомним, что нынешнее соглашение Марсело с "Реалом" истекает 30 июня 2022-го.
В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 11 матчах Ла Лиги, в которых отдал две результативные передачи.
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