Марсело может остаться в "Реале"

Фото: твиттер Марсело\Автор неизвестен

Бразильский защитник и капитан мадридского "Реала" Марсело может остаться в королевском клубе еще на один сезон, сообщает журналист Серхио Киранте.

По информации источника, сегодня, в среду 18 мая, агент бразильского футболиста Рикардо Шлипер был в офисе "сливочных" в Вальдебебасе, где провел встречу с руководством клубе.

Отмечается, что речь на встрече шла о том, чтобы продлить контракт бразильца до лета 2023 года.

Напомним, что нынешнее соглашение Марсело с "Реалом" истекает 30 июня 2022-го.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 11 матчах Ла Лиги, в которых отдал две результативные передачи.

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