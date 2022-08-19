Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

34-летний бразильский защитник Марсело может оказаться в чемпионате Франции.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, в услугах бывшего лидера "Реала" заинтересована "Ницца".

Переговоры между сторонами уже начались.

Как известно, 34-летний Марсело провел в мадридском клубе больше 15 лет. Всего он сыграл 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи.

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