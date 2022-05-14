Марсело хочет остаться в "Реале"

Фото: твиттер Марсело\Автор неизвестен

Бразильский защитник и капитан мадридского "Реала" Марсело желает остаться в королевском клубе еще на один сезон, сообщает издание Marсa.

Действующий контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

По информации источника, "Реал" не уведомлял о желании продлить контракт с 34-летним футболистом.

Управляющие клуба ждут окончания сезона, чтобы принять решения по нескольким игрокам: Гарету Бэйлу, Иско, Марсело, и Луке Модричу.

Отмечается, что Бэйл и Иско вероятнее всего покинут клуб, а Модричу руководство уже предлагало продлить соглашение.

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