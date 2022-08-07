"Марсель" Жиго одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле разгромил "Реймс" со счетом 4:1.
Победу марсельцам принесли дубль Луиса Суареса, гол Нуну Тавареша, а также автогол Ваута Фаса. В составе гостей отличился Фоларин Балоган.
"Марсель" – "Реймс" - 4:1 (2:0)
Голы: Фас, 13 (автогол) - 1:0, Нуну Тавареш, 45 - 2:0, Суарес, 75 - 3:0, Балоган, 84 - 3:1, Суарес, 90 - 4:1
"Марсель": Рубен Бланко, Клосс (Колашинац, 83), Мбемба, Жиго, Балерди, Нуну Тавареш, Ронжье, Жерсон (Пайет, 77), Гендузи (Бакамбу, 77), Милик (Суарес, 62), Ундер (Верету, 62).
"Реймс": Пентц, Гравийон (Флип, 77), Абдельхамид, Фас, Локо, Агбаду, Матусива, Мунеци (Аделин, 80), Зенели (Думбия, 46), ван Берген, Туре (Балоган, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13