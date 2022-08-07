"Марсель" Жиго одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1

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"Марсель" Жиго одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле разгромил "Реймс" со счетом 4:1.

Победу марсельцам принесли дубль Луиса Суареса, гол Нуну Тавареша, а также автогол Ваута Фаса. В составе гостей отличился Фоларин Балоган.

"Марсель" – "Реймс" - 4:1 (2:0)
Голы: Фас, 13 (автогол) - 1:0, Нуну Тавареш, 45 - 2:0, Суарес, 75 - 3:0, Балоган, 84 - 3:1, Суарес, 90 - 4:1

"Марсель": Рубен Бланко, Клосс (Колашинац, 83), Мбемба, Жиго, Балерди, Нуну Тавареш, Ронжье, Жерсон (Пайет, 77), Гендузи (Бакамбу, 77), Милик (Суарес, 62), Ундер (Верету, 62).

"Реймс": Пентц, Гравийон (Флип, 77), Абдельхамид, Фас, Локо, Агбаду, Матусива, Мунеци (Аделин, 80), Зенели (Думбия, 46), ван Берген, Туре (Балоган, 64).

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