"Марсель" выкупил хавбека "Арсенала"

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"Марсель" выкупил хавбека "Арсенала"

Фото: твиттер Маттео Гендузи/Автор неизвестен

Пресс-служба "Марселя" на официальном сайте объявила о выкупе трансфера защитника "Арсенала" Маттео Гендузи.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Футболист заключил с французским клубом контракт до лета 2025 года. В прошлом сезоне хавбек играл за "Марсель" на правах аренды.

23-летний Гендузи выступал за "Арсенал" с 2018 по 2021 годы. Всего он провел за клуб 82 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также играл за "Лорьян" и "Герту". За сборную Франции сыграл 1 матч. Обладатель Кубка Англии.

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