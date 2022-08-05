"Марсель" усилился опытным полузащитником "Ромы"

Фото: сайт "Марселя"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Марселя" на официальном сайте объявила о переходе французского полузащитника "Ромы" Жордана Верету.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Условия личного контракта не разглашаются.

29-летний Верету выступал за "Рому" с 2019 года. Всего он провел за клуб 131 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Нант", "Астон Виллу", "Сент-Этьен" и "Фиорентину". За сборную Франции сыграл пять матчей.

Не пропустите: Ванда Нара решила развестись с Икарди. | https://dailysports.net