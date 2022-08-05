"Марсель" усилился опытным полузащитником "Ромы"
Фото: сайт "Марселя"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Марселя" на официальном сайте объявила о переходе французского полузащитника "Ромы" Жордана Верету.
Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Условия личного контракта не разглашаются.
29-летний Верету выступал за "Рому" с 2019 года. Всего он провел за клуб 131 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Нант", "Астон Виллу", "Сент-Этьен" и "Фиорентину". За сборную Франции сыграл пять матчей.
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