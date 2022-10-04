"Марсель" разгромил "Спортинг" в Лиге чемпионов

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"Марсель" разгромил "Спортинг" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Марсель" на своем поле разгромил "Спортинг" со счетом 4:1.

Победу французскому клубу принесли голы Алексиса Санчеса, Амина Харита, Леонардо Балерди и Шанселя Мбемба. У португальцев отличился Франсишку Тринкау. Стоит отметить, что гости полтора тайма играли в меньшинстве из-за удаления Антонио Адана.

"Марсель" Франция – "Спортинг" Португалия - 4:1 (3:1)
Голы: Тринкау, 1 - 0:1, Санчес, 13 - 1:1, Харит, 16 - 2:1, Балерди, 28 - 3:1, Мбемба, 84 - 4:1

"Марсель": Лопес, Клосс (Каборе, 33), Мбемба, Байи (Жиго, 77), Балерди, Нуну Тавареш, Верету (Ронжье, 62), Харит (Жерсон, 77), Гендузи, Санчес, Ундер (Гуйе, 62).

"Спортинг": Адан, Эшгайю, Сен-Жюст (Марса, 46), Матеус Рейс, Инасиу, Нуну Сантуш (Паулинью, 46), Угарте (Назинью, 46), Педру Гонсалвеш (Александропулос, 46), Морита, Эдвардс (Исраэль, 26), Тринкау.

Удаление: Адан (23).

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