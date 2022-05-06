"Марсель" проиграл "Фейеноорду" и вылетел из Лиги Конференций

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала "Фейеноорд" на выезде сыграл вничью с "Марселем" со счетом 0:0 и по сумме двух встреч вышел в финал.

"Марсель" Франция – "Фейеноорд" Нидерланды - 0:0 - первый матч - 2:3

"Марсель": Манданда, Луан Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Харит (Ундер, 80), Гендузи, Гуйе (Лирола, 46), Пайет (Милик, 33), Дьенг (Бакамбу, 62).

"Фейеноорд": Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил (Хендрикс, 81), Кекчю, Дессерс, Нелсон (Джаханбахш, 88), Синистерра (Линссен, 74).

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