"Марсель" подпишет Алексиса Санчеса, но при одном условии

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"Марсель" подпишет Алексиса Санчеса, но при одном условии

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Полузащитник миланского "Интера" и сборной Чили Алексис Санчес может перейти в "Марсель", сообщает La Provence.

По сведениям источника, французский клуб готов подписать футболиста, но только бесплатно. Для этого хавбеку придется договориться о расторжении контракта с миланцами.

В прошлом сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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