"Марсель" подпишет Алексиса Санчеса, но при одном условии
Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен
Полузащитник миланского "Интера" и сборной Чили Алексис Санчес может перейти в "Марсель", сообщает La Provence.
По сведениям источника, французский клуб готов подписать футболиста, но только бесплатно. Для этого хавбеку придется договориться о расторжении контракта с миланцами.
В прошлом сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|26
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17