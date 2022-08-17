"Марсель" подписал африканца из "Манчестер Сити"

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"Марсель" подписал африканца из "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Марселя" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Манчестер Сити" и Буркина-Фасо Иссы Каборе.

Французский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

21-летний Каборе выступал за "Манчестер Сити" с 2020 года, но не провел на "горожан" ни одного матча. Сдавался в аренду "Мехелену" и "Труа". За сборную Буркина-Фасо сыграл 27 матчей и забил два гола. 

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