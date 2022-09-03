"Марсель" победил "Осер" и возглавил Лигу 1

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"Марсель" победил "Осер" и возглавил Лигу 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде обыграл "Осер" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Жерсона Сантоса и Алексиса Санчеса.

"Марсель", набрав 16 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Осер" с 7 очками остался на девятой позиции.

"Осер" – "Марсель" - 0:2 (0:1)
Голы: Жерсон, 7 - 0:1, Санчес, 84 - 0:2

"Осер": Костиль, Жоли, Кефф, Жубал, Менса, Отре (Перрен, 69), Туре, Сахи, Равелосон (Ньянг, 57), Эн (Синайоко, 69), Да Кошта (Мшангама, 78).

"Марсель": Лопес, Каборе (Гуйе, 67), Колашинац, Мбемба, Балерди, Клосс (Нуну Тавареш, 46), Верету, Ронжье, Жерсон (Гендузи, 59), Ундер (Санчес, 59), Суарес (Харит, 81).

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