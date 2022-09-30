"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и вышел на первое место

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"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и вышел на первое место

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде разгромил "Анжер" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Жонатана Клосса, Луиса Суареса и Жерсона.

"Марсель", набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Анжер" с 8 очками остался на 14-й позиции.

"Анжер" – "Марсель" - 0:3 (0:1)
Голы: Клосс, 35 - 0:1, Суарес, 50 - 0:2, Жерсон, 59 - 0:3

"Анжер": Фофана, Валери, Блажич, Унтонджи, Думбия, Унаи (Тиуб, 75), Бенталеб, Менди (Абделли, 75), Юну (Амаду, 75), Сима (Салама, 67), Буфаль (Капель, 85).

"Марсель": Лопес, Каборе, Мбемба, Жиго, Балерди (Туре, 75), Клосс (Ундер, 76), Пайет (Ронжье, 67), Верету, Жерсон (Харит, 67), Гендузи, Суарес (Дьенг, 84).

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