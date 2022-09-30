"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и вышел на первое место
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде разгромил "Анжер" со счетом 3:0.
Победу гостям принесли голы Жонатана Клосса, Луиса Суареса и Жерсона.
"Марсель", набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Анжер" с 8 очками остался на 14-й позиции.
"Анжер" – "Марсель" - 0:3 (0:1)
Голы: Клосс, 35 - 0:1, Суарес, 50 - 0:2, Жерсон, 59 - 0:3
"Анжер": Фофана, Валери, Блажич, Унтонджи, Думбия, Унаи (Тиуб, 75), Бенталеб, Менди (Абделли, 75), Юну (Амаду, 75), Сима (Салама, 67), Буфаль (Капель, 85).
"Марсель": Лопес, Каборе, Мбемба, Жиго, Балерди (Туре, 75), Клосс (Ундер, 76), Пайет (Ронжье, 67), Верету, Жерсон (Харит, 67), Гендузи, Суарес (Дьенг, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13