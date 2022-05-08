"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и ворвался в топ-2
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде разгромил "Лорьян" со счетом 3:0.
Победу марсельцам принесли голы Бамба Дьенга, Маттео Гендузи и Жерсона Сантоса.
"Марсель", набрав 68 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 34 очками остался на 17-й позиции.
"Лорьян" – "Марсель" - 0:3 (0:1)
Голы: Дьенг, 39 - 0:1, Гендузи, 48 - 0:2, Жерсон, 68 - 0:3
"Лорьян": Дрейер, Игор Силва (Уаттара, 61), Морель, Лапорт, Мендес, Ле Гофф, Лемуан (Монкондюи, 60), Абержель (Инносент, 73), Ле Фе, Моффи (Коне, 61), Лорьянте (Буагар, 74).
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар (Колашинац, 53), Салиба, Луан Перес, Камара, Гендузи, Гуйе, Ронжье, Жерсон (Лирола, 70), Ундер, Бакамбу (Дьенг, 17; Луис Энрике, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13