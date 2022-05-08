"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и ворвался в топ-2

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"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и ворвался в топ-2

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде разгромил "Лорьян" со счетом 3:0.

Победу марсельцам принесли голы Бамба Дьенга, Маттео Гендузи и Жерсона Сантоса.

"Марсель", набрав 68 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 34 очками остался на 17-й позиции.

"Лорьян" – "Марсель" - 0:3 (0:1)
Голы: Дьенг, 39 - 0:1, Гендузи, 48 - 0:2, Жерсон, 68 - 0:3

"Лорьян": Дрейер, Игор Силва (Уаттара, 61), Морель, Лапорт, Мендес, Ле Гофф, Лемуан (Монкондюи, 60), Абержель (Инносент, 73), Ле Фе, Моффи (Коне, 61), Лорьянте (Буагар, 74).

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар (Колашинац, 53), Салиба, Луан Перес, Камара, Гендузи, Гуйе, Ронжье, Жерсон (Лирола, 70), Ундер, Бакамбу (Дьенг, 17; Луис Энрике, 71).

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