"Марсель" неожиданно проиграл худшей команде Лиги 1
Фото: твиттер "Аяччо"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Аяччо" на выезде обыграл "Марсель" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли гол Бевика Муссити-Око и автогол Леонардо Балерди. У хозяев отличился Димитри Пайет.
"Аяччо", набрав семь очков, ушел с последнего места в турнирной таблице Лиги 1 и поднялся на 18-ю позицию. "Марсель" с 23 очками остался на второй позиции.
"Марсель" – "Аяччо" - 1:2 (1:1)
Голы: Пайет, 15 (с пенальти) - 1:0, Муссити-Око, 25 - 1:1, Балерди, 47 (автогол) - 1:2
"Марсель": Рубен Бланко, Каборе (Дьенг, 77), Мбемба, Жиго, Балерди, Нуну Тавареш, Пайет (Ундер, 57), Ронжье, Жерсон (Суарес, 56), Гуйе (Верету, 46), Санчес (Харит, 56).
"Аяччо": Леруа, Авинель, Гонсалес (Видаль, 89), Коне (Диалло, 60), Нури, Кутадер, Маркетти (Мангани, 88), Юссуф, Баяла (Альфонс, 74), Муссити-Око (Ботуэ, 74), Эль-Идрисси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13