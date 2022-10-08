"Марсель" неожиданно проиграл худшей команде Лиги 1

Фото: твиттер "Аяччо"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Аяччо" на выезде обыграл "Марсель" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли гол Бевика Муссити-Око и автогол Леонардо Балерди. У хозяев отличился Димитри Пайет.

"Аяччо", набрав семь очков, ушел с последнего места в турнирной таблице Лиги 1 и поднялся на 18-ю позицию. "Марсель" с 23 очками остался на второй позиции.

"Марсель" – "Аяччо" - 1:2 (1:1)

Голы: Пайет, 15 (с пенальти) - 1:0, Муссити-Око, 25 - 1:1, Балерди, 47 (автогол) - 1:2

"Марсель": Рубен Бланко, Каборе (Дьенг, 77), Мбемба, Жиго, Балерди, Нуну Тавареш, Пайет (Ундер, 57), Ронжье, Жерсон (Суарес, 56), Гуйе (Верету, 46), Санчес (Харит, 56).

"Аяччо": Леруа, Авинель, Гонсалес (Видаль, 89), Коне (Диалло, 60), Нури, Кутадер, Маркетти (Мангани, 88), Юссуф, Баяла (Альфонс, 74), Муссити-Око (Ботуэ, 74), Эль-Идрисси.

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