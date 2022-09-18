"Марсель" не смог обыграть "Ренн" в Лиге 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Марсель" и "Ренн" сыграли вничью со счетом 1:1.

Оба гола в матче забил Маттео Гендузи, который отметился сначала автоголом, а затем голом.

"Марсель", набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" с 12 очками поднялся на восьмую позицию.

"Марсель" – "Ренн" - 1:1 (0:1)

Голы: Гендузи, 25 (автогол) - 0:1, Гендузи, 52 - 1:1

"Марсель": Лопес, Клосс, Колашинац, Мбемба, Балерди, Нуну Тавареш, Верету (Гуйе, 85), Ронжье, Харит (Ундер, 73), Гендузи (Пайет, 73), Санчес (Суарес, 85).

"Ренн": Манданда, Траоре (Ассиньон, 85), Родон, Теате, Трюффер, Те, Бурижо (Доку, 75), Угошукву, Дуэ (Маер, 61), Гуири (Сулемана, 61), Терье (Калимуэндо, 84).

Не пропустите: "Монако" с крупным счетом победил в Лиге 1. | https://dailysports.net