"Марсель" не смог обыграть "Ренн" в Лиге 1
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Франции "Марсель" и "Ренн" сыграли вничью со счетом 1:1.
Оба гола в матче забил Маттео Гендузи, который отметился сначала автоголом, а затем голом.
"Марсель", набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" с 12 очками поднялся на восьмую позицию.
"Марсель" – "Ренн" - 1:1 (0:1)
Голы: Гендузи, 25 (автогол) - 0:1, Гендузи, 52 - 1:1
"Марсель": Лопес, Клосс, Колашинац, Мбемба, Балерди, Нуну Тавареш, Верету (Гуйе, 85), Ронжье, Харит (Ундер, 73), Гендузи (Пайет, 73), Санчес (Суарес, 85).
"Ренн": Манданда, Траоре (Ассиньон, 85), Родон, Теате, Трюффер, Те, Бурижо (Доку, 75), Угошукву, Дуэ (Маер, 61), Гуири (Сулемана, 61), Терье (Калимуэндо, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13