"Марсель" назначил нового тренера после ухода Сампаоли

Фото: сайт "Марселя"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Марселя" на официальном сайте объявила о назначении Игора Тудора на пост главного тренера.

Хорватский специалист заключил с французским клубом контракт до лета 2024 года. Тудор на этом посту сменил аргентинца Хорхе Сампаоли, который ушел в отставку из-за разногласий с руководством клуба.

44-летний Тудор ранее тренировал "Хайдук", ПАОК, "Карабюкспор", "Галатасарай", "Удинезе", вновь "Хайдук" и "Верону".

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