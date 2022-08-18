"Марсель" может усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедмарсельэрик байи

"Марсель" может усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен

"Марсель" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Байи, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, французский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. Клубы уже начали переговоры.

В нынешнем сезоне 28-летний Байи не провел за "Манчестер Юнайтед" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Марсель" подписал африканца из "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
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