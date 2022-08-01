"Марсель" - "Милан" - 0:2 (видеообзор)

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"Марсель" - "Милан" - 0:2 (видеообзор)

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" в товарищеском матче обыграл "Марсель" со счетом 2:0.

Победу итальянскому клубу принесли голы Жуниора Мессиаса и Оливье Жиру.

"Марсель" Франция – "Милан" Италия - 0:2 (0:2)
Голы: Жуниор Мессиас, 11 - 0:1, Жиру, 28 - 0:2

"Марсель": Рубен Бланко, Клосс, Мбемба, Жиго (Туре, 75), Балерди, Колашинац (Нуну Тавареш, 46), Пайет (Бакамбу, 74), Ронжье, Жерсон, Гендузи (Гуйе, 46), Суарес (Милик, 46).

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Томори (Габбия, 76), Калулу (Кьер, 76), Эрнандес (Балло-Туре, 76), Беннасер (Бакайоко, 83), Тонали (Крунич, 76), Жиру (Лазетич, 83), Ребич (Рафаэл Леау, 46), Браим Диас (Адли, 46), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 74).

Удаление: Туре (79).

Видеообзор матча

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