"Марсель" лишился главного тренера

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Пресс-служба "Марселя" на официальном сайте объявила об уходе Хорхе Сампаоли с поста главного тренера.

Аргентинский специалист принял решение покинуть французский клуб из-за разногласий с руководством клуба. Ранее президент "Марселя" сообщил тренеру, что клуб не будет спешить с трансферами, чтобы подписать более дешевых игроков.

62-летний Сампаоли тренировал "Марсель" с 2021 года. В прошлом сезоне марсельский клуб под его руководством занял второе место в чемпионате Франции и пробился в Лигу чемпионов.

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